JR東海と東急は、クルーズトレイン「THE ROYAL EXPRESS」の運行エリアを愛知県・岐阜県へ拡大する。昨年秋と今年春に実施した両社による運行は、横浜を出発し、三島、静岡、浜松など静岡県内の東海道線沿線地域を巡って横浜に戻る行程。乗客、地域住民の双方から好評だったことから、より広域に神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県と東海道を巡るツアーを用意する。3泊4日の行程で、11月7日発・14日発・28日発、12月5日発・12日発・1