JR四国によりますと、きょう(12日)午前7時ごろ、JR土讃線の土佐岩原～豊永間で発生した倒木の影響で、上下線とも一時運転を見合わせていましたが、午前10時半ごろに運転が再開したということです。 このため、一部の列車に遅れや運休などの影響が出ています。 ■特急列車【下り】▶しまんと１号大歩危～大杉間※部分運休▶南風１号阿波池田～高知間※部分運休▶しまんと３号