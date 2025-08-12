住宅の車庫に駐車していた乗用車のハンドルを盗んだ疑いで、香川県観音寺市の無職の男（67）が逮捕されました。 警察によりますと、男は昨年（2024年）7月14日午後5時ごろから15日午後5時ごろまでの間、香川県まんのう町の男性（当時52）の住宅の車庫に侵入し、車庫内に駐車していた乗用車のハンドル1個（時価約1万円相当）を盗んだ疑いです。 被害者が7月15日、車を運転しようとしたところ“ハンドルがない”ことに気づき警察に