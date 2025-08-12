東京株式市場で日経平均株価が一時1000円以上値上がりし、史上最高値を更新しています。中継です。去年7月以来、およそ1年越しの最高値です。午前の日経平均株価は先週末より1029円高い4万2849円で、去年7月につけた取引時間中の史上最高値4万2426円を更新しました。アメリカの関税政策をめぐり不透明感が和らいだことや、円相場が円安方向に進行していることなどが追い風となり、幅広い銘柄が買われています。このまま4万2224円を