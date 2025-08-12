記者「濁った水が流れ、大雨の被害の爪痕が残る西郷川では、警察による行方不明者の捜索が行われています」福岡県福津市畦町では、おととい夕方、増水した川に「60代くらいの男女2人が流された」と通報がありました。警察と消防が、けさからおよそ50人態勢で橋の周辺や河口付近の捜索を続けています。