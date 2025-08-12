きょうの山形県内は雨の所が多くなっています。あす明け方にかけて、大雨による土砂災害などに注意・警戒してください。 【写真を見る】山形県内は多くの所で雨あす明け方にかけて土砂災害などに注意・警戒 午前９時ごろの山形市です。きょうの県内は、雨や曇りで、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。 あす朝までに予想される２４時間降水量は多い所で村山・置賜で８０ミリなどとなっています。 前線に向かって暖かく湿