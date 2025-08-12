漫才師オール巨人（73）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。6度目の頸椎（けいつい）手術を受けてから6カ月が経過し、術後当時を振り返った。巨人は「昨日10日で頚椎術後、半年…こんなしんどい辛い半年に成るとは写真を見る度によく舞台に戻れたなぁ〜と思います…」と回想。「術後、本当に二度と漫才は出来ない人生が終わった思ってました」と当時の心境を明かした。続けて「昨日はきよし師匠の代演で漫才もう皆この歳