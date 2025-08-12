前線が停滞し、きょうは日本海側を中心に広範囲で激しい雨となりそうです。特に北陸では、あすにかけ土砂災害などの危険度が高まっていて、厳重な警戒が必要です。石川県七尾市の国道249号です。きょう午前5時ごろ、道路が長さおよそ30メートルにわたって陥没し、車3台が崖下に転落しました。軽乗用車に乗っていた70代男性が骨折するなど、男性3人が重軽傷を負いました。地元住民「今崩れた所は、沈下して、何回もアスファルトを上