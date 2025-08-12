リーグ戦の巻き返しを図る北海道コンサドーレ札幌が、柴田慎吾新監督を迎えて初練習を行いました。コンサドーレは８月１１日、成績不振を理由に、これまで指揮していた岩政大樹監督を解任し、高校生年代を率いていた柴田慎吾新監督の就任を発表しました。チームはさっそく新体制での練習をスタートさせ、柴田監督は時折、拍手やジェスチャーを交えながら指導する姿も見られました。現在Ｊ２・