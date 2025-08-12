共働きで世帯年収800万円。生活には少し余裕があるように見えますが、子どもを私立大学に進学させるとなると話は別です。「奨学金なしで通わせるのは無理なのでは？」と感じる方も少なくないでしょう。実際、私立大学の学費は年間100万円以上かかり、給付型奨学金の対象外となるケースも多く見られます。 本記事では、最新の学費相場と制度、そして奨学金なしで進学させるための準備について具体的に解説します。