「４番・ピッチャー〇〇くん」というアナウンスを耳にする機会は、来年以降ぐっと減りそうだ。現在でも"絶滅危惧種"といえる存在だが、2026年春の公式戦からはDH（指名打者）制の導入が決定している。これにより、投手が打席に立つ代わりに、打力のある強打者がラインナップを埋めるケースが増えるだろう（DHを使用しない選択も可能）。青藍泰斗のエースで４番・永井竣也photo by Ohtomo Yoshiyuki【エースで４番は野球の醍醐味