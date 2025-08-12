話題のスポットを福島暢啓アナウンサーが徹底調査する「潜入！今昔探偵」。８月１１日（月）は大阪・関西万博の会場内にある「ネパールパビリオン」から生中継。開幕から９８日、ついに７月にオープンしたネパールパビリオン。シンボルの「仏舎利塔」を中心に、本場の味を再現した「スチームモモ」などのグルメや、天然石のアクセサリー、伝統的な刺繍スカーフ「パシュミナ ショール」などが販売されている雑貨店など、ネパー