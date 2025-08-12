岐阜県高山市で飛騨パプリカの収穫が、最盛期を迎えています。 【写真を見る】飛騨パプリカ収穫最盛期 「リンゴのように甘みがあって肉厚」厳しい暑さが好都合となり出来も上々 岐阜・高山市 鮮やかな黄色と赤色に色づいた「飛騨パプリカ」。高山市の6軒の農家がブランド化に取り組んでいて、東農園では現在一日3000個ほど収穫しています。 昼と夜の寒暖差を利用して栽培しているため、人間には厳しいことしの猛暑はパプリカに