8月12日の東海地方は、前線などの影響で大気の非常に不安定な状態が続いていて、岐阜県の一部に大雨警報が出ています。12日午前11時半現在、岐阜県の高山市、下呂市、郡上市には大雨警報が出されていて、気象台は土砂災害などへの警戒を呼び掛けています。12日に予想される1時間の降水量は、美濃地方と飛騨地方ともに多いところで40ミリ、13日朝6時までの24時間に予想される雨量は同じく100ミリとなっています。JR高山線は