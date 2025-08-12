【MGSD ガンダムエアリアル】 8月23日 発売予定 価格：4,290円 あみあみは、8月23日に発売予定のプラモデル「MGSD ガンダムエアリアル」について、8月17日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店向けの抽選販売受付を行なっている。価格は4,290円。 受付はPassMarketで実施している。8月23日のみ販売予定で、後日一般販売を行なう予定。 ・抽選販売ページ (C)創