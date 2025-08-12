大雨で増水した川で2人が行方不明になっている福岡県福津市では、12日も捜索が続けられています。■白野寛太記者「雨の影響で現場の川は濁ったままです。周辺では警察が捜索を行っています。」10日午後5時半ごろ、福岡県福津市の川で人が流されたと通報がありました。流されたのは60代くらいの男女2人とみられ、警察と消防、海保は12日も65人態勢で捜索を続けています。■高橋健カメラマン「相島です。住宅裏の崖が崩れてブル}