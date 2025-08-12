「悩んでいます。うちのカフー、親の贔屓目ではわりとイケてる子だと思うのですが、いい写真が撮れません。どうしたらみなさんのような生き生きした、かわいらしい写真が撮れるでしょう。iPhoneで、ひとりで撮影しています」【写真】試行錯誤の先に…撮れた！ カフーくんの優しさがにじむ一枚XユーザーのMilanista17さん（@shuriboamiu）が先日投稿した、切実な思いのこもった言葉が大きな反響を呼びました。愛猫のカフーくん（3歳