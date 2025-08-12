１２日午前４時５０分頃、石川県七尾市中島町の国道２４９号で、路面が長さ２０〜３０メートルにわたって崩落し、車３台が転落した。乗っていた計３人はいずれも救助された。このうち７０歳代の男性は骨折して重傷だという。七尾署などは大雨で崩れたとみて原因を調べている。同署や県中能登土木総合事務所によると、崩れたのは七尾市と穴水町を結ぶ片側１車線の区間。金沢地方気象台によると、七尾市内では９日午前１１時から