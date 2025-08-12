12日朝の東京株式市場は、日経平均株価が取引時間中の史上最高値を更新しました。岩井コスモ証券から中継です。午前の日経平均株価は、(一時)1000円以上値を上げ、4万2849円で取引を終えています。1年1か月ぶりに史上最高値更新です。ほぼ全面高となった一番の要因は、アメリカの関税政策による不透明感が払拭したことです。とはいえ、特に上げていたのは、関税の影響を受けることが少ないゲーム・ソフトなどの内需関連でした。投