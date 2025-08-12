石川県七尾市内では12日朝、道路が広い範囲にわたって崩落しました。警察は大雨の影響とみて詳しい状況を調べています。12日午前5時頃、石川県七尾市中島町の国道249号で、2車線の道路が40メートルから50メートルにわたって崩落、道路を通行していた大型車や乗用車など3台が、20メートルから30メートル下の斜面に転落しました。車に乗っていた70代の男性が重傷、30代男性と60代男性が軽いけがをしましたが、いずれも意識はあるとい