特別警報が出されるなど記録的な大雨となった熊本県では、一夜明け徐々に被害の状況が明らかになってきました。11日に一時大雨特別警報が出た熊本・上天草市から、テレビ熊本・西村勇気アナウンサーが中継でお伝えします。天草地方は11日、5つの橋が通行止めになり、一時熊本市内などから孤立したような状態になりました。田んぼにはまだ泥水があふれていて、トラクターが水没したままです。足元には泥が流れ込んでいて、流木やゴ