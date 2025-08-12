プロ野球広島の堂林内翔太内野手の妻でフリーアナウンサーの枡田絵理奈が１１日、自身のインスタグラムを更新。出張を終えて帰宅した際の子どもたちのサプライズに感激したことを明かした。枡田は「２泊３日の東京出張を終えて無事帰宅。まるで、私がＧ１優勝したのか！？というくらい、家が華やかに風船でデコレーションされていて、そこには、『ママおかえりなさい』の文字とともに、笑顔の子供達のお出迎えが（可愛いサプラ