中国自動車工業協会が8月11日に発表したところによると、中国で進められている消費財買い替え補助金政策が引き続き効果を発揮し、新車種の発表も続く中、自動車市場は安定して推移しています。今年1〜7月の生産・販売台数はいずれも前年同期に比べ2桁の伸びとなりました。そのうち、生産台数は12．7％増の1823万5000台、販売台数は12％増の1826万9000台となり、伸び率は1〜6月よりそれぞれ0．2ポイント、0．6ポイント拡大しました