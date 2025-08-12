愛知県弥富市で11日夜、路上を歩いていた86歳の女性が走ってきた車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、11日午後11時15分ごろ、弥富市又八の県道を歩いていた、近くに住む無職の伊藤瑛子さん(86)が、走ってきた乗用車にはねられました。伊藤さんは左足を骨折し、救急搬送時は意識がありましたが、その後容体が急変し、およそ4時間半後に病院で死亡しました。乗用車を運転していた男性(26)に、ケガ