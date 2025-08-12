女優の長谷川京子（47）が8日、自身のYouTubeチャンネル「Kyoko Hasegawa 長谷川京子」を更新。恋愛観について語った。この日は、鎌倉までまったりドライブ。恋バナトークを展開した。長谷川は2008年ロックバンド・ポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、21年に離婚を発表。シングルマザーとして2人の子供を育てている。野性がある男性について「（野性が）あれば良いけど、プライオリティではないですね」と持