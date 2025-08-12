特殊詐欺グループに15府県に住む人の個人情報約1万4千件を提供したとして、大阪府警は12日までに、電子計算機使用詐欺ほう助などの疑いで、名簿業者「ビジネスプランニング」の代表取締役山崎勝美容疑者（75）＝東京都練馬区＝を逮捕した。府警によると、実際に詐欺被害にあった人もいた。逮捕容疑は2024年11月、詐欺などに使用される恐れがあることを知りながら、名簿データを17万7600円で特殊詐欺グループに提供した疑い。