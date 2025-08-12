日航機墜落事故の遺族らでつくる連絡会事務局長を務める美谷島邦子さんが12日、群馬県上野村の現場「御巣鷹の尾根」で、報道陣の取材に応じ「仲間に支えられた40年だった。今後も命の重さを発信していきたい」と述べた。