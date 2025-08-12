歌手の華原朋美（50）が、5歳の息子と食事を楽しむ写真を公開。様々な反響が寄せられた。【映像】華原朋美の最新動画＆親子水着写真息子との日常をSNSでたびたび紹介している華原。水着姿でプールを楽しむ様子や、「本当に楽しい時に出るおもち君（息子）のこの笑い方が聞けて幸せ」と、息子が撮影した動画などを投稿している。「いっぱい痩せて鍛えてすごいね！」5歳息子との親子ショットに反響8月10日に更新したXでは、「