◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦松商学園―岡山学芸館（１２日・甲子園）岡山学芸館（岡山）が「超積極走塁」で４回までに２点を先制した。初回１死から藤原颯大右翼手（２年）がチーム初盗塁を記録すると、４番・繁光広翔一塁手（２年）の適時打で本塁へ生還し先制。２死一、二塁からは重盗を決め、初回に３つの盗塁を成功させた。３回には１死一、三塁から一塁走者がすかさず二盗。二塁への送球が乱れ