画像はガンガンONLINE「わたしの幸せな結婚」のページ（https://www.ganganonline.com/title/30）より 【第36話1】 8月11日 公開 スクウェア･エニックスは8月11日、同社のWebサイト「ガンガンONLINE」にてマンガ「わたしの幸せな結婚」第36話1「運命の話」を公開した。 本作は、主人公・美世が久堂家に嫁入りすることから始まる、恋愛の物語を描いた和風ファンタジー。