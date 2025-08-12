8月8日未明、新潟県長岡市内のバーで、代金を支払う意思がないのにも関わらず酒を注文し、シャンパンなど17点のほか、接客や客席利用のサービスの提供を受け、代金合計11万9900円を支払わなかったとして、無職の40歳の男が現行犯逮捕されました。詐欺（無銭飲食）で現行犯逮捕されたのは、見附市新潟町に住む無職の男（40）です。男は8月8日午前0時20分ごろから午前4時45分ごろまでの間、長岡市内のバーで代金を