先週（8月4日週）の振り返り=「雇用統計ショック」の米ドル急落が一服 急縮小した日米金利差、先週は小幅に拡大 先週の米ドル／円は147円台中心の一進一退に終始しました。先々週（7月28日週）末の米雇用統計発表をきっかけに約3円もの急落となった流れを引き継ぎ、146円台まで続落する場面もありましたが、さらなる下落には至りませんでした（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の日足チャート（2025年6月～） 出所