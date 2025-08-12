◇第107回全国高校野球選手権第7日山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日甲子園）最速152キロを誇る山梨学院の1メートル92の大型右腕・菰田陽生投手（2年）が、山梨大会を通じて今夏初先発。6回まで最速は146キロながら無安打無失点と実力通りの投球を見せた。1点を先制してもらった直後の7回先頭にこの試合初安打を許し、無安打投球が途切れた。さらに同点打を浴び、6回1/3で80球を投げ、2安打1失点1奪三振で一塁守備に移