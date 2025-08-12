岡山県警察本部 岡山県警が12日、2025年上半期の少年非行の状況をまとめました。 2025年1月から6月までに刑法に違反したとして検挙・補導された少年は324人で、前年の同じ時期と比べて57人増えました。小学生・中学生ともに増え、中学卒業後に働いている有職少年は、前年同時期の2倍になりました。 上半期に検挙された少年のうち、14歳から19歳の少年の再犯率は38.6％で、前年同時期と比べ8.3ポイント高くなりました。