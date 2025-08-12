前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州・山口では１０日から１２日にかけて大雨に見舞われた。短時間で大雨をもたらす「線状降水帯」が熊本、福岡県などで複数回発生。熊本県では２人が心肺停止の状態で見つかり、福岡と熊本両県で計５人が行方不明となっている。気象庁によると、１１日午前までの１２時間降水量は、熊本県玉名市４０４・５ミリ、同県八代市３８５・５ミリ、同県甲佐町３６１ミリとなり、い