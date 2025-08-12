１０日、米ニューヨークの国連本部で発言する中国の傅聡国連常駐代表（前列中央）。（国連＝新華社記者／謝鍔）【新華社国連8月12日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は11日、国連安全保障理事会の海洋安全保障に関するハイレベル公開討論でパナマ運河問題での米国による中国に対する非難は不当として反論した。傅氏は次のように述べた。米国代表団はこのほど、国連安全保障理事会のさまざまな議題で中国に対