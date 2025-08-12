秋田朝日放送 五城目で収穫されたキイチゴを使ったお菓子が全国販売されることになり関係者が県庁を訪れ知事に新商品を紹介しました。 今月から期間限定で販売が始まった三菱食品のチューイングキャンディ「かむかむ・ラズベリーソーダ」は、五城目で収穫されたキイチゴのピューレが使われています。新商品の販売開始を報告しようと五城目町の荒川滋町長と生産者らが鈴木知事を訪ねました。知事も