アジア株上海株は10月以来の高値、米中が正式に関税休戦90日間延長を発表 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 24876.65（-30.16-0.12%） 中国上海総合指数 3661.01（+13.56+0.38%） 台湾加権指数 24138.58（+3.08+0.01%） 韓国総合株価指数 3233.32（+26.55+0.83%） 豪ＡＳＸ２００指数 8856.00（+11.23+0.13%） アジア株は軒並み上昇、米中関税休戦の延長を好感。 トランプ米