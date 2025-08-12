LINEヤフーが提供する乗換検索アプリ「Yahoo!乗換案内」に、利用者の声を反映した大型アップデートが行われました。「乗り換え乗車位置」機能が、これまでの関東・関西の主要駅から、全国の主要駅へと対応範囲を拡大しました。これにより、乗り換えや出口までの移動がスムーズな車両の位置を事前に把握でき、移動時間の短縮につながります。特に、ベビーカーや車椅子を利用する方、大きな荷物を持っている方も、エレベーター近くの