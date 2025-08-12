カターレ富山は12日、アビスパ福岡からFW前田一翔(19)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2025年8月12日から2026年1月31日までとなる。福岡U-18出身の前田は2023年に2種登録され、同年3月のルヴァンカップでトップチームデビュー。2025年からトップチームに正式昇格した。今季はここまでJ1リーグ戦1試合に出場。また、ルヴァンカップ3試合で1ゴールを記録し、天皇杯では1試合に出場している。以下、クラブ発