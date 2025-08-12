【モデルプレス＝2025/08/12】指原莉乃がプロデュースする10人組アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が8月11日、新曲 「内緒バナシ」 （8月22日リリース）のミュージックビデオをグループ公式YouTubeチャンネルにて公開した。【写真】イコラブ、可愛すぎるプリンセス衣装◆イコラブ、新曲MV公開 センターは大谷映美里先日、＝LOVE、≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が、夏に届けるスペシャルソ