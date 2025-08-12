バスケットボールB1、秋田ノーザンハピネッツの選手によるバスケットボール教室が秋田市で開かれました。会場は体育館ではなく、ショッピングモールのど真ん中。参加した小学生はプロが大切にするポイントを直接教わり、夏休みの思い出を作りました。買い物客で賑わう秋田市のイオンモール秋田で行われたバスケットボール教室。コーチを務めたのは秋田ノーザンハピネッツ・田口成