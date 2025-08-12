パーソルホールディングスは大幅反落。前週末８日取引終了後に４～６月期連結決算を発表。売上高は前年同期比３．６％増の３７３６億６９００万円、営業利益は同９．２％減の１５４億円だった。企業の堅調な求人意欲を追い風に売上高は増加。一方、アジア・豪州部門における前年同期比での補助金計上差額６億円やシステム刷新費用５億円といった一時的要因が利益面に響いた。通期で増益を見込んでいるだけに失