ダイコク電機が大幅高で５日続伸している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高が１５３億３１００万円（前年同期比１７．７％減）、営業利益が３５億２６００万円（同３６．９％減）となった。営業利益の今通期計画（５３億円）に対する進捗率が６７％となったことを評価する買いが入っている。 主力の情報システム事業ではパチンコホール向け製品