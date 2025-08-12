オーストラリアらしい光景をとらえた動画が話題になっている。交通量の激しい道路で右往左往するコアラを高齢男性が救い出した上で説教した。豪州メディア「７ニュース」が１２日、報じた。高齢のドライバーが交通量の多い道路からコアラを救出する動画が公開され、話題になっている。そして、そのドライバーが次に取った行動が人々の疑問となった。救助活動はゴールドコーストの北西、ボーデザート・ビーンリー・ロードで