５２０人が犠牲となった１９８５年の日航ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年。節目の年に関連本も複数出版され、８７年に公表された運輸省（当時）による事故調査報告書が示した原因に異を唱えている。羽田発大阪行きの日航１２３便は離陸から１２分後に異常が生じ、迷走飛行の末に午後６時５６分、群馬県上野村の御巣鷹山に墜落した。事故調は、米ボーイング社による修理ミスで圧力隔壁に亀裂が入り、客室内の与圧された空