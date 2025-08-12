横浜FCからポルトに移籍した永田滉太朗、Bチーム開幕戦でMOMに選出された7月にJ1横浜FCからポルトガル1部FCポルトに完全移籍したMF永田滉太朗がBチームで2部リーグ開幕戦に途中出場。結果は0-0のドローで、プレー時間も30分間だったが、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、現地メディアでは「ピッチ上の22人の中で最も目立ち続けた」と称賛されていた。20歳の永田は横浜FCユース出身から2023年にトップチームへ昇格した。すぐ