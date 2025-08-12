「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、アンビスホールディングスが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でアンビスＨＤはストップ高カイ気配。同社は前週末８日取引終了後、診療報酬の不正請求問題を巡り、社外の独立した専門家で構成する特別調査委員会から報告書を受領したと発表した。調査の結果、組織的な不正や不正請求の実態がないこ