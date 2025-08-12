今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第97回）が12日に放送され、登美子（松嶋菜々子）がのぶ（今田）の前で夢について語り涙をこぼすと、ネット上には「寂しすぎやしませんか？」「切なく悲しい」「登美子お母さんの話で涙」などの声が集まった。【写真】明日の『あんぱん』場面カット柳井家を訪れたたくや（大森元貴）と永輔（藤堂日向）