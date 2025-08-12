JR西日本によりますと、きょう(12日)午前9時10分ごろ、JR姫新線の富原～刑部間で発生した倒木の影響で、一時運転を見合わせましたが、午前10時40分ごろに運転を再開したということです。 この影響で、午前11時20分現在、JR姫新線の新見～津山間で一部列車に約40分の遅れが出ています。 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。